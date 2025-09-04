Четверг, 4 сентября, 2025
Много споров и мнений бытует о том, когда и чем завершится специальная военная операция на Украине. Кто-то уверен, что уже в ближайшие месяцы конфликт удастся погасить дипломатическим путём. Кто-то отрицает идею о столь скором разрешении противостояния и убеждён, что боевые действия продолжатся. Своё мнение о том, когда завершится СВО, выразила индийская провидица Арчена Нагабушанам, именуемая также «новой Вангой».

Дата завершения СВО: не ждите скорого финала

Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» о том, как она видит будущее конфликта на Украине, Арчена заявляет: ещё два года назад она назвала дата его завершения. По её мнению, СВО закончится в конце 2026 года.

– Я и сейчас подтверждаю, что все стороны конфликта получат великую возможность завершить противостояние в 2026 году. Но хочу, чтобы все понимали: даты и события будущего не зафиксированы раз и навсегда, — предупреждает провидица.

Изображение от freepik

Всё будет зависеть от того, усвоил ли исторический урок жители Украины. Если в их головах ничего не поменяется, они так и буду обречены на вечные муки. В этом случае конфликт будет идти по нарастающей. Сражения растянутся на долгие годы. Как итог – Украина полностью исчезнет с карты мира как государства. Пока что мы видим, что президент Украины Владимир Зеленский всячески дискредитирует и затягивает мирный процесс, что явно говорит о том, что продолжения конфликта выгодно только ему.

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Судьбы России и Украины: мощная трансформация первой и «раковая опухоль» на теле второй

Что же касается судеб России и Украины, у провидицы Арчены есть предсказания и на этот счёт. Так, по её словам, Россию в ближайшее время ожидает мощная трансформация. Пока что наша страна преодолевает переходный период, но глубинные процессы уже начались. Россия начала свой путь великого развития и господства.

–  Независимость России – основа её силы и успеха. Будет строиться сильное независимое государство, экономика вырастет и окрепнет, – говорит «новая Ванга».

Россия
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Для Украины Арчена сделала следующий прогноз: большая часть Незалежной вернётся в состав России.

–  На западе Украины останутся территории под протекторатом её соседей, в первую очередь, Польши. Но те территории России и не нужно возвращать, их жители отравлены ненавистью ко всему русскому, они стали бы раковой опухолью на теле новой страны, – размышляет Ясновидящая.

