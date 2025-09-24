Среда, 24 сентября, 2025
11 C
Рязань
Общество

Новая точка притяжения: «Мармакс» начал продажи квартир в проекте «Галерея»

Алексей Самохин

Девелоперская компания «Мармакс» открыла продажу квартир в своем новом проекте в Рязани — «Галерея» на Бирюзова, расположенном на границе двух районов города — Канищево и Приокского — с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от образовательных и медицинских учреждений, торговых объектов и парковых зон. 

На старте продаж будущим резидентам доступно 223 квартиры в двух 15-этажных секциях — от компактных 1-комнатных 34 кв. м до просторных 3-комнатных квартир площадью 98 кв. м. Для покупки доступны лоты с различными планировочными решениями и отличными видовыми характеристиками: в «Галерее» представлены квартиры с террасами, мастер-спальнями, кухнями-гостиными, угловым остеклением и ванными комнатами с окном. В проекте запланированы 2 парковочных пространства (подземный и закрытый наземный паркинг). 

Яркой особенностью проекта станут архитектурные решения, задающие новые тренды в развитии территории,  — арочные окна с низкими подоконниками, трехуровневая архитектурная подсветка, два основных цвета и фактуры фасада, а также их перекрестное зеркальное оформление. В «Галерее» будет создан торговый кластер между двумя секциями — пространство для ретейла, услуг и сервисов для будущих резидентов и жителей района. 

Внутренняя инфраструктура проекта включит уже ставший стандартным для девелопера уровень опций комфорта: соседский центр для резидентов с фитнес-залом и детской игровой комнатой, закрытый двор-сад, создающий атмосферу приватности и безопасности. Продолжением камерного двора станет стильная лаундж-зона на крыше торговой галереи.

Особое внимание в проекте «Мармакс» традиционно уделит благоустройству прилегающей территории: живописный сквер у «Галереи» станет новым ландшафтным акцентом района, доступным всем жителям города и гармонично интегрированным в проект. 

Потенциальным резидентам доступны различные схемы приобретения квартир и широкая линейка ипотечных программ от ведущих банков страны. 

«В проекте «Галерея» воплощена философия «Мармакс» как продуктового девелопера, ориентированная на создание современной комфортной среды для жизни резидентов. Наша команда уверена, что проект даст мощный импульс развитию территории на границе двух районов города и станет новой точкой притяжения, сочетая в себе эстетику, высокий уровень комфорта и заботу о потребностях жителей», — отметил директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.

