Новая точка притяжения: «Мармакс» начал продажи квартир в проекте «Галерея»

Девелоперская компания «Мармакс» открыла продажу квартир в своем новом проекте в Рязани — «Галерея» на Бирюзова, расположенном на границе двух районов города — Канищево и Приокского — с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от образовательных и медицинских учреждений, торговых объектов и парковых зон.

На старте продаж будущим резидентам доступно 223 квартиры в двух 15-этажных секциях — от компактных 1-комнатных 34 кв. м до просторных 3-комнатных квартир площадью 98 кв. м. Для покупки доступны лоты с различными планировочными решениями и отличными видовыми характеристиками: в «Галерее» представлены квартиры с террасами, мастер-спальнями, кухнями-гостиными, угловым остеклением и ванными комнатами с окном. В проекте запланированы 2 парковочных пространства (подземный и закрытый наземный паркинг).

Яркой особенностью проекта станут архитектурные решения, задающие новые тренды в развитии территории, — арочные окна с низкими подоконниками, трехуровневая архитектурная подсветка, два основных цвета и фактуры фасада, а также их перекрестное зеркальное оформление. В «Галерее» будет создан торговый кластер между двумя секциями — пространство для ретейла, услуг и сервисов для будущих резидентов и жителей района.

Внутренняя инфраструктура проекта включит уже ставший стандартным для девелопера уровень опций комфорта: соседский центр для резидентов с фитнес-залом и детской игровой комнатой, закрытый двор-сад, создающий атмосферу приватности и безопасности. Продолжением камерного двора станет стильная лаундж-зона на крыше торговой галереи.

Особое внимание в проекте «Мармакс» традиционно уделит благоустройству прилегающей территории: живописный сквер у «Галереи» станет новым ландшафтным акцентом района, доступным всем жителям города и гармонично интегрированным в проект.

Потенциальным резидентам доступны различные схемы приобретения квартир и широкая линейка ипотечных программ от ведущих банков страны.