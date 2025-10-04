Суббота, 4 октября, 2025
10.2 C
Рязань
Общество

Новая современная площадка для выгула собак открылась в парке Гагарина в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/guvet

В парке имени Гагарина 3 октября открылась новая современная площадка для выгула собак. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии Рязанской области.

Проект был реализован при поддержке партии «Единая Россия» и лично губернатора Рязанской области Павла Малкова. В открытии приняли участие представители главного управления ветеринарии Рязанской области, городского управления благоустройства, а также региональный координатор партийного проекта Андрей Епишин.

Андрей Епишин отметил, что при проектировании площадки активно сотрудничали с владельцами собак, учитывая их потребности.

На площадке установлены спортивные снаряды для дрессировки и выгула животных. Территория покрыта современным галечным покрытием, которое обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды и грязи в межсезонье. Кроме того, на площадке есть навесы от дождя и скамейки для хозяев животных.

Последние новости

В Рязанском театре драмы состоялась премьера сторителлинга «Все мы немножко Сергей Есенин»

В спектакле актеры Театра драмы вели откровенный диалог, ища точки соприкосновения между своей жизнью и судьбой поэта.

За сутки в Рязани изъяли 645 литров нелегального алкоголя

Из оборота было изъято 645 литров алкоголя, продававшегося в нарушение законодательства. В том числе были изъяты напитки с истёкшим сроком годности.

Павел Малков принял участие в открытии уникальной выставки, собравшей все материалы о гибели Сергея Есенина

Впервые выставлены протоколы допросов свидетелей о гибели С.А. Есенина, опись вещей поэта и документы о прекращении дела в связи с его самоубийством.

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области 4 октября

Жителей региона просят укрыться в зданиях и не подходить к окнам. 

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.

Врачи спасли рязанку с редким заболеванием лёгких, которая провела в реанимации две недели

Она провела около двух недель в бессознательном состоянии, не могла самостоятельно дышать, двигаться или принимать пищу.

Космонавты передали копию знамени Академии ФСИН, которая побывала на орбите

Молодежь интересовалась буднями космонавтов, их традициями и ритуалами, питанием на орбите и отдыхом дома. Космонавты рассказали интересные факты и мифы о своей жизни.

Рязанцы не могут попасть в Константиново на празднование 130-летия Сергея Есенина

Вместо обещанных автобусов на маршруты вышли микроавтобусы вместимостью около 20 человек, которые курсируют раз в час.

В парке Морской славы Рязани открылась детская площадка в морской тематике

Благоустройство парка Морской славы подходит к концу. Самым популярным элементом проекта стала детская площадка, оформленная в морской тематике.

Рязанская ВДНХ заняла первое место на XXIII национальной премии «Хрустальное колесо»

Проект был высоко оценен экспертами и одержал победу в номинации «Особое мнение жюри: «Сохранение природного наследия»».

Освященные купола установили на новом храме в Касимовском округе

Событие приурочили к празднику Преполовения Пятидесятницы.

Более 200 человек приняли участие в первом осеннем субботнике

Состоялась уборка общественных пространств от мусора, спил аварийных деревьев и расчистка территорий.

Мужчина 48 лет погиб на пожаре в Рязанской области

3 октября в Шацком районе Рязанской области при пожаре погиб мужчина.

Вы доказали свою принадлежность  к элите спецназа России — Павел Малков

Основным этапом стал марш-бросок на 12 км по пересечённой местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы.