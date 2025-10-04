Новая современная площадка для выгула собак открылась в парке Гагарина в Рязани

В парке имени Гагарина 3 октября открылась новая современная площадка для выгула собак. Об этом сообщили в ГУ ветеринарии Рязанской области.

Проект был реализован при поддержке партии «Единая Россия» и лично губернатора Рязанской области Павла Малкова. В открытии приняли участие представители главного управления ветеринарии Рязанской области, городского управления благоустройства, а также региональный координатор партийного проекта Андрей Епишин.

Андрей Епишин отметил, что при проектировании площадки активно сотрудничали с владельцами собак, учитывая их потребности.

На площадке установлены спортивные снаряды для дрессировки и выгула животных. Территория покрыта современным галечным покрытием, которое обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды и грязи в межсезонье. Кроме того, на площадке есть навесы от дождя и скамейки для хозяев животных.