Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка. Об этом сообщил изданию «Абзац» модельер Вадим Мерлис.
От чего зависит цена
Цена комплекта определяется рядом факторов:
выбор ткани;
наличие декоративных элементов;
конструктивные особенности (например, выточки на брюках);
пол и возраст школьника.
Примеры цен:
Жакет для девочек — от 3 500 до 3 900 рублей;
Белое жабо (аксессуар к рубашке) — от 750 до 1 000 рублей;
Юбка — 2 000–2 500 рублей;
Пиджак для мальчиков — от 6 000 до 7 000 рублей;
Брюки для мальчиков — 3 500–4 000 рублей.
«Мужской костюм всегда дороже женского: он сложнее в пошиве, требует учёта множества нюансов — от конструкции гульфика и зоны пояса до втачных внутренних карманов и лацканов», — объяснил Мерлис.
Также, по словам модельера, на цену влияет возраст ребёнка.
«На пошив формы для первоклассника уходит в два раза меньше ткани, чем на комплект для старшеклассника. Это тоже сказывается на стоимости», — подчеркнул эксперт.
Что изменилось в школьной форме
В августе Минпросвещения РФ представило новый вариант школьной формы, соответствующей обновлённым ГОСТам. Основной акцент сделан на: безопасности (никаких острых деталей); гипоаллергенных тканях; эргономичном дизайне.
В ведомстве отмечают, что новая форма должна сгладить социальные различия между детьми из семей с разным уровнем дохода. При этом введение единой школьной формы на федеральном уровне не планируется — решение остаётся за регионами и школами.