Четверг, 7 августа, 2025
21 C
Рязань
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка. Об этом сообщил изданию «Абзац» модельер Вадим Мерлис.

От чего зависит цена

Цена комплекта определяется рядом факторов:

выбор ткани;

наличие декоративных элементов;

конструктивные особенности (например, выточки на брюках);

пол и возраст школьника.

Примеры цен:

Жакет для девочек — от 3 500 до 3 900 рублей;

Белое жабо (аксессуар к рубашке) — от 750 до 1 000 рублей;

Юбка — 2 000–2 500 рублей;

Пиджак для мальчиков — от 6 000 до 7 000 рублей;

Брюки для мальчиков — 3 500–4 000 рублей.

«Мужской костюм всегда дороже женского: он сложнее в пошиве, требует учёта множества нюансов — от конструкции гульфика и зоны пояса до втачных внутренних карманов и лацканов», — объяснил Мерлис.

Также, по словам модельера, на цену влияет возраст ребёнка. 

«На пошив формы для первоклассника уходит в два раза меньше ткани, чем на комплект для старшеклассника. Это тоже сказывается на стоимости», — подчеркнул эксперт. 

Что изменилось в школьной форме

В августе Минпросвещения РФ представило новый вариант школьной формы, соответствующей обновлённым ГОСТам. Основной акцент сделан на: безопасности (никаких острых деталей); гипоаллергенных тканях; эргономичном дизайне.

В ведомстве отмечают, что новая форма должна сгладить социальные различия между детьми из семей с разным уровнем дохода. При этом введение единой школьной формы на федеральном уровне не планируется — решение остаётся за регионами и школами.

