Новая категория заёмщиков повышенного риска появится в России в следующем году

Весной 2024 года будет выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском. Своего рода промежуточное звено между банками и МФО, пишут «Известия».

Эти люди будут получать кредиты по более высокой ставке, но на условиях более выгодных, чем в МФО.

По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, идея родилась в период обсуждения законопроекта о полной стоимости кредита (ПСК).

Закон о ПСК приняли летом 2023 года, он вступит в силу 21 января следующего года. При его обсуждении высказывались опасение, что проблемные заёмщики уйдут из банков в МФО.

Пока рискованным клиентом предлагают считать человека, который тратит на обслуживание долга выше 60% дохода, но вопрос ещё обсуждается.

Предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тыс. рублей. По ним не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита (ставка не более чем на треть выше, чем средняя).