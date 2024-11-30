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Новая ярмарка выходного дня в Дашково-Песочне начала свою работу

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Валерия Мединская

В рязанском микрорайоне Дашково-Песочня около «дальнего» ТЦ «Европа» открылась новая ярмарочная площадка. Она стала четвертой благоустроенной точкой в Рязани, где созданы комфортные условия для всех участников торговли. Ранее ярмарки выходного дня были открыты возле ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево, у ЦНТИ в Московском районе и около здания Муниципального культурного центра. В итоге почти во всех микрорайонах Рязани дейтвуют современные ярмарочные площадки, где покупатели могут купить продукцию местных производителей, а предприниматели представить свой товар в комфортных точках продажи без оплаты за аренду.

Проект благоустройства реализован Агентством развития бизнеса Рязанской области по поручению губернатора Павла Малкова.  

Предприниматели и местные жители позитивно оценили изменения. Обновленная площадка асфальтирована, проведено освещение, установлены скамейки для отдыха, планируется озеленение. Рядом с торговыми местами оборудовали парковку для удобства разгрузки товара. На территории смогут одновременно разместиться около 60 участников торговли. 

«На площадке не будет перекупщиков: Агентство развития бизнеса, используя прозрачные критерии отбора продавцов, допускает к торговле только производителей или фермеров», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.  

Гостей ярмарки встречали праздничным концертом, торговцев и покупателей радовали бесплатными угощениями и горячим чаем. Благоустройство площадки и широкий ассортимент фермерской продукции оценил министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Он пообщался с предпринимателями, местными жителями и сделал покупки.

Ярмарка будет работать каждую субботу с 8 до 15 часов. 

Напомним, Агентство развития бизнеса Рязанской области оказывает государственную поддержку предпринимателям региона, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Новая ярмарка выходного дня в Дашково-Песочне начала свою работу
Новая ярмарка выходного дня в Дашково-Песочне начала свою работу
Новая ярмарка выходного дня в Дашково-Песочне начала свою работу
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