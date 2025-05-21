Новая инсталляция появилась у кардиодиспансера в Рязани

На территории Рязанского кардиодиспансера появилась новая инсталляция, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Она установлена у центрального входа в медицинское учреждение.
Инсталляция в виде двух сердец — алого и белого — выполнена из цементно-бетонной смеси силами сотрудников хозяйственного блока.
«Благоустроенная, комфортная территория вызывает позитивные эмоции у наших пациентов, а это неотъемлемая часть успешного лечения», — считают специалисты кардиодиспансера.
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