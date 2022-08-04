Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе

Новые изображения достопримечательностей Рязани появились вдоль Михайловского шоссе. Об этом сообщает городская мэрия.

В процессе оформления ограждения железнодорожных путей на Михайловском шоссе участвовали с 25 по 29 июля школьники и студенты высших и средних учебных заведений города. Инициатива принадлежит молодёжной администрации Рязани и общественной организации «Российские студенческие отряды».

В управлении культуры администрации 3 августа подвели итоги. Только всем вместе можно сделать пространства родного города интереснее и ярче, а саму Рязань — привлекательнее, – уверены участники проекта.