Татьяна Проводина

Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе

Фото с сайта Администрации Рязани

Новые изображения достопримечательностей Рязани появились вдоль Михайловского шоссе. Об этом сообщает городская мэрия.

В процессе оформления ограждения железнодорожных путей на Михайловском шоссе участвовали с 25 по 29 июля школьники и студенты высших и средних учебных заведений города. Инициатива принадлежит молодёжной администрации Рязани и общественной организации «Российские студенческие отряды».

В управлении культуры администрации 3 августа подвели итоги. Только всем вместе можно сделать пространства родного города интереснее и ярче, а саму Рязань — привлекательнее, – уверены участники проекта.

Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе
Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе
Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе
Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе
Новая художественная роспись появилась вдоль Михайловского шоссе
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