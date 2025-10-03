Новая группа волонтёров отправилась из Рязани в военный госпиталь Курска

Из Рязанской области в военный госпиталь Курска направлена очередная группа волонтеров для оказания помощи медицинскому персоналу. Отправка добровольческих групп проводится на регулярной основе по поручению губернатора Павла Малкова, сообщает пресс-служба правительства региона.

В госпиталь отправилась 57 по счету рязанская волонтерская группа. В ее состав вошли добровольцы из города Скопина и Ермишинского района. Они будут оказывать помощь медработникам курского военного госпиталя в уходе за участниками специальной военной операции, которые проходят там лечение.

В составе гуманитарной миссии – люди, которые имеют опыт участия в подобных акциях и отправляются в добровольческие поездки уже не в первый раз.

Рязанские добровольцы традиционно везут с собой в Курск гуманитарный груз: медикаменты, предметы первой необходимости, постельное белье и продукты питания.