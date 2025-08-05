Ночной удар по Лозовой: поражены ключевые объекты логистики ВСУ

Сегодня ночью в ходе очередной атаки по тыловой инфраструктуре ВСУ российские беспилотники-камикадзе «Герань» нанесли мощный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Об этом написал блогер Юрий Подоляка.

Основными целями стали железнодорожная станция и подстанции, обеспечивающие энергоснабжение. Значимость Лозовой как узлового логистического центра трудно переоценить — через этот город осуществляется переброска украинских войск на Константиновское и Покровское направления, а также проводится маневр силами между этими участками фронта и Купянско-Харьковским направлением.

По предварительным данным, было зафиксировано более 30 точных попаданий. В результате удара в городе возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением, а железнодорожная станция получила серьёзные повреждения.

Важность удара по транспортному терминалу подтверждает и телеграм-канал «Военная хроника».

— Здесь важно не сам факт удара, а его контекст. Лозовая — это ключевой узел для маневра резервами ВСУ между двумя важными направлениями — Донбассом и Харьковской областью, — говорится в сообщении.

Подобные удары не просто снижают темпы поставок ВСУ, они заставляют Генштаб Украины перераспределять маршруты и растягивать систему снабжения до предела.