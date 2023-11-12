Воскресенье, 12 ноября, 2023
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Ночью в рязанскую полицию доставлено 72 человека

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Пресс-служба регионального УМВД сообщила результаты рейдовых профилактических мероприятий, проводившихся полицией в Рязанской области с 11 на 12 ноября.

Рейды проводили сотрудники органов внутренних дел и народные дружинники.

В отделы полиции доставлены 72 человека, из них 42 — с центральных улиц города Рязани (улицы Почтовая). Сотрудники полиции провели с гражданами профилактическую беседу о необходимости законопослушного поведения.

В ходе рейдов раскрыто 6 преступлений: 2 кражи, 4 угрозы убийством.

Инспекторы ГИБДД задержали 5 нетрезвых водителей, нарушителей привлекут к ответственности.

Изъято более 110 литров спиртного.

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