Воскресенье, 19 ноября, 2023
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Ночью в Рязанской области похолодает до -12 градусов

7info
Изображение от Freepik

В ночь на понедельник, 20 ноября, в Рязанской области похолодает до -7…-12 градусов. Прогноз синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Днём будет немного теплее — -8…-3 градусов.

Метеорологи прогнозируют на первый рабочий день недели переменную облачность, местами небольшой снег, днём сильный снег, местами возможна метель.

На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. Установится снежный покров.

Ветер ночью восточной четверти, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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