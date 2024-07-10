Ночью в Рязани задержали нетрезвого водителя

10 июля в 4:10 автопатруль Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области во время патрулирования заметил на улице Песоченской в Рязани автомобиль «Киа». По характеру движения можно было предположить, что водитель пьян или плохо себя чувствует.

Сотрудники ППСП попросили водителя остановиться. Им оказался 30-летний рязанец, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.

На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Они провели освидетельствование и установили, что у водителя 0,875 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает допустимый уровень.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. По этой статье предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.