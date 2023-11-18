Ночью в Рязани в отделы полиции доставили 42 человека

В ночь на 18 ноября полицейские провели в Рязани рейдовые мероприятия. Их результатами поделилась пресс-служба Управления МВД России по региону.

В ходе рейдов пресечено 225 административных правонарушенияй. Основная масса составленных административных протоколов касается мелкого хулиганства, появления в состоянии алкогольного опьянения и распития спиртного в общественных местах, нарушений миграционного законодательства и несоблюдения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отделы полиции было доставлено 42 человека.

В ходе проверки торговых организаций сотрудники полиции выявили 11 фактов нарушения законодательства в сфере торговли алкогольной продукцией, из оборота изъято 84 литра спиртных напитков.

Также сотрудники полиции массово проверяли соблюдение наложенных судами ограничений на лиц, состоящих под административным надзором и раздавали гражданам, особенно пожилого возраста, листовки по профилактике дистанционного мошенничества.

Профилактические рейдовые мероприятия на территории региона будут продолжены.