Ночью в Рязани убрали снег на 250 участках

В ночь на 28 января в Рязани продолжились уборка и вывоз снега. О работах отчиталась горадминистрация.

Так, силами Дирекции благоустройства города и подрядчиков вывоз снега осуществлялся на улицах Гагарина, Дзержинского, Праволыбедской, Введенской, Семинарской, Вознесенской, Спортивной, Баженова и Халтурина.

Грейдирование проводилось в двух городских районах – Октябрьском и Железнодорожном. Всего было задействовано в уборке 250 городских территорий.

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Проезжую часть дорог общего пользования и разворотные круги общественного транспорта подметали во всех районах. В общей сложности удалось задействовать 90 единиц муниципальной техники и техники подрядчиков.

Как итог – вывезено более 5 тысяч кубометров снега.