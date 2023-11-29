Ночью в Рязани спецтехника будет убирать снег

В ночь с 29 на 30 ноября механизированная уборка, подбор и вывоз снега проводятся на улицах Связи, Семинарской, Московском шоссе, Первомайском проспекте.

Уборка и посыпка тротуаров организована на улицах Сельских строителей, Юбилейной, Кремлевский вал, Соборной, Фирсова, Октябрьской, Станкозаводской, Интернациональной.

В ночь с 1 на 2 декабря вывоз снега будет производиться с парковок на ул. Радищева (от Есенина до Свободы), Циолковского, 10 (в районе детской поликлиники №2), Гагарина (в районе поликлиники №6), Пролетарской (от Чапаева до Маяковского).

2 декабря днем продолжится вывоз снега с ул. Пожалостина. Об остальных участках уборки и сроках будет сообщено дополнительно.

Администрация города Рязани просит жителей отнестись с пониманием к проводимым работам.