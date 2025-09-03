Ночью в Рязани сгорел дачный дом

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 4 пожара, в том числе одно загорание мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

1 сентября в 23:24 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки селе Новое Еголдаево Ряжского округа. На тушение выезжали 5 человек, 2 единицы техники. Хозпостройка повреждена огнём на площади 60 квадратных метров.

2 сентября в 00:41 поступило сообщение о пожаре в дачном доме СНТ «Весна» в Рязани. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. Дачный дом повреждён огнём на площади 35 квадратных метров.

2 сентября в 16:17 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в селе Устье Сасовского округа. В тушении участвовали 7 человек, 3 единицы техники. Строение повреждено пламенем на площади 4 квадратных метра.