Понедельник, 12 февраля, 2024

Ночью в Рязани работала спецтехника

Во всех районах города работали комбинированные дорожные машины.

Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

По данным источника, у юмориста диагностирован перелом предплечья со смещением.

В Рязани прошел юбилейный собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

В конкурсе поцелуев чемпионка Жу целовала своего хозяина без остановки аж 9 секунд!

Володина рассказала о необычном влиянии на людей Венеры в Козероге

Неделя начнётся очень насыщенно и интересно.

Ночью в Рязани работала спецтехника

Автор: 7info

Опубликовано

В ночь с 11 на 12 февраля спецтехника Дирекции благоустройства и подрядных организаций была задействована в вывозе снега на улицах Московское шоссе на участке от улицы Вокзальной до проезда Шабулина, в обратном направлении до улицы Западной, Гагарина (парковочный карман), Торговые ряды, Есенина (парковочный карман), Ленинского Комсомола на участке от улицы Островского до улицы Дзержинского – две стороны, ТЦ «Аркада» (парковочные карманы), Дзержинского (парковочные карманы), Первомайский проспект (парковочные карманы), Кольцова на участке от улицы Сеной до улицы Соборной, Горького (парковочные карманы), Московское шоссе (парковочные карманы и остановки общественного транспорта), Скоморошинская на участке от улицы Грибоедова до улицы Щедрина – одна сторона), Черновицкая – участок от улицы Гагарина до улицы Березовая, одна сторона.

Во всех районах города работали комбинированные дорожные машины. Проезжую часть подметали обрабатывали от наледи, израсходовано 222 кубических метра пескосоляной смеси.

Тротуары обрабатывали на улицах Мервинская, Крупской, Костычева, в сквере 60-летия Победы, Народный бульвар, Дзержинского, Гагарина, Первомайский проспект, бульваре Есенина, улица Есенина от остановки «Завод САМ» до площади Театральная, Почтовая, Соборная, Кремлевский Вал, Ленина, Краснорядская.

Днем 12 февраля работы по вывозу снега продолжатся на улице Соборная. Проводится расчистка тротуаров, остановок и пешеходных переходов от снега и наледи, сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

В Рязани прошел юбилейный собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

Володина рассказала о необычном влиянии на людей Венеры в Козероге

В КПРФ прокомментировали смерть Ивана Брысина

Момент ДТП с «перевёртышем» на Солотчинском шоссе попал на видео

Молния убила футболиста во время матча на стадионе

Число поддельных сайтов в Рунете за год выросло втрое

Нетрезвая женщина устроила ДТП с тремя погибшими на Сахалине

9 стран БРИКС примут участие в июньских Играх в Казани

Мишустин передал МВД часть полномочий правительства Рязанской области

Рязанцев предупредили о потенциально опасной погоде 12 февраля

На месте строительства моста через Оку под Рязанью начали бурение

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

Новости мира
По данным источника, у юмориста диагностирован перелом предплечья со смещением.

В Рязани прошел юбилейный собачий фестиваль «Вестик-Фестик»

Новости Рязани
В конкурсе поцелуев чемпионка Жу целовала своего хозяина без остановки аж 9 секунд!

Володина рассказала о необычном влиянии на людей Венеры в Козероге

Новости мира
Неделя начнётся очень насыщенно и интересно.

В КПРФ прокомментировали смерть Ивана Брысина

Новости Рязани
Он был верным соратником и надёжным другом. Таким он навсегда останется в наших сердцах!

Момент ДТП с «перевёртышем» на Солотчинском шоссе попал на видео

Новости Рязани
Из-за аварии образовалась большая пробка.