Ночью в Рязани работала спецтехника

В ночь с 11 на 12 февраля спецтехника Дирекции благоустройства и подрядных организаций была задействована в вывозе снега на улицах Московское шоссе на участке от улицы Вокзальной до проезда Шабулина, в обратном направлении до улицы Западной, Гагарина (парковочный карман), Торговые ряды, Есенина (парковочный карман), Ленинского Комсомола на участке от улицы Островского до улицы Дзержинского – две стороны, ТЦ «Аркада» (парковочные карманы), Дзержинского (парковочные карманы), Первомайский проспект (парковочные карманы), Кольцова на участке от улицы Сеной до улицы Соборной, Горького (парковочные карманы), Московское шоссе (парковочные карманы и остановки общественного транспорта), Скоморошинская на участке от улицы Грибоедова до улицы Щедрина – одна сторона), Черновицкая – участок от улицы Гагарина до улицы Березовая, одна сторона.

Во всех районах города работали комбинированные дорожные машины. Проезжую часть подметали обрабатывали от наледи, израсходовано 222 кубических метра пескосоляной смеси.

Тротуары обрабатывали на улицах Мервинская, Крупской, Костычева, в сквере 60-летия Победы, Народный бульвар, Дзержинского, Гагарина, Первомайский проспект, бульваре Есенина, улица Есенина от остановки «Завод САМ» до площади Театральная, Почтовая, Соборная, Кремлевский Вал, Ленина, Краснорядская.

Днем 12 февраля работы по вывозу снега продолжатся на улице Соборная. Проводится расчистка тротуаров, остановок и пешеходных переходов от снега и наледи, сообщает пресс-служба администрации Рязани.