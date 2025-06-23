Ночью в Рязани произошло серьезное ДТП, в машине находился ребенок

В ночь на 23 июня в Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Рязань».

На улице Колхозной «Нива Шевроле» столкнулась с другим автомобилем, одна из машин врезалась в дерево. По информации очевидцев, в «Шевроле» находился ребенок. На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и скорой помощи. О состоянии людей не сообщается.

Официальная информация не поступала.