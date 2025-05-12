Ночью в Рязани произошло массовое отключение электричества

В ночь на понедельник, 12 мая, сотни жителей Рязани остались без электричества. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Местные жители писали, что отключение электроэнергии произошло в Дашково-Песочне. Без света остались дома на улицах Новосёлов, Советской Армии, Большой.

По сообщениям рязанцев, электричество обещали восстановить в течение четырёх часов. Судя по обсуждению, свет в домах появлялся в разное время.

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Подробности уточняются.