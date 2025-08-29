В ночь на пятницу, 29 августа, над территорией Рязанской области уничтожено два вражеских беспилотника. Такие данные есть в оперативной сводке министерства обороны России.

Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ночной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, с полуночи до 06:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 54 беспилотника самолётного типа над 10 регионами России.

Большинство дронов было сбито над Брянской областью — 18 БПЛА. Также ПВО работала:

над территорией Республики Крым — 10 БПЛА;

над акваторией Чёрного моря — 9 БПЛА;

над Тверской областью — 8 БПЛА;

над Орловской областью — 2 БПЛА;

над Рязанской областью — 2 БПЛА;

над Тульской областью — 2 БПЛА;

над Курской областью — 1 БПЛА;

над Калужской областью — 1 БПЛА;

над Новгородской областью — 1 БПЛА.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в Рязани и Рязанской области поздно вечером в четверг, 28 августа. Сегодня утром опасность отменена.