На главнуюНовости Рязани 05.08.2023 08:05 Ночью на улице Почтовой заметили скорую помощь 7info7 Машина скорой помощи ночью 5 августа прибыла на улицу Почтовую. По словам очевидца, на скорой увезли человека. RZN life сообщает: всё произошло в 00.12. Информации о каких-либо происшествиях и несчастный случаях не поступало. Новости партнёров Читайте также В августе Лыбедский бульвар на несколько дней станет центром народных мотивов Под Рязанью задымился автомобиль после серьёзного ДТП Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником Отменят ли бесплатную медицинскую помощь в России? Эксперты медицинского страхования ответили на самые волнующие вопросы Стало известно, кто сыграет главные роли в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь» Тендер по проекту моста-дублёра через Оку в Рязани приостановлен «АиФ» организовал проект к 95-летию поэта Андрея Дементьева Из-за капремонта теплосетей на улице Грибоедова изменится схема движения транспорта Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика В августе Лыбедский бульвар на несколько дней станет центром народных мотивов Ярмарки, представления, вокальные и танцевальные действа, выставки — всё это с утра до вечера будет радовать рязанцев. Под Рязанью задымился автомобиль после серьёзного ДТП Столкновение произошло рано утром в районе села Попадьино. Образовательные учреждения Рязани начали подготовку к учебному году С 3 августа во всех районах города началась приемка образовательных учреждений к началу нового учебного года, сообщает администрация Рязани. На трассе Рязань – Пронск произошло серьезное ДТП Вечером 4 августа на трассе Рязань – Пронск произошло серьезное ДТП. Рязанцев приглашают на выставку ретроавтомобилей 4 и 5 августа в Торговом городке пройдет выставка ретроавтомобилей. ВТБ ускорил в три раза передачу данных о мошенниках в Минцифры России ВТБ стал первым российским банком, который обеспечил взаимодействие с Минцифры России по анализу данных о звонках и сообщениях мошенников. «Открытие Авто»: в первом полугодии доля параллельного импорта автомобилей достигла 14% Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Автомаркетолог» проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных РФ по каналам параллельного импорта. ВТБ снижает ставку по ипотеке с крупными суммами С 7 августа ВТБ снизит ипотечную ставку для заёмщиков, оформляющих на покупку недвижимости кредит суммой выше 10 млн рублей. В Рязанской области открылась подстанция «Развитие», названная в честь Героя России Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия бюста Героя России, гвардии капитана ВДВ Алексея Сергеевича Курганова и новой электрической подстанции ПС 110 кВ «Развитие», названной в его честь. Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником Губернатор Рязанской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника. Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником Накануне Дня железнодорожника, который отметят 6 августа, состоялся большой праздник, гостями которого стали работники Московско-Рязанского региона Московской железной дороги. Из-за ДТП на выезде в Солотчу образовалась большая пробка В пятницу вечером на выезде из Рязани в сторону Солотчи собралась большая пробка.