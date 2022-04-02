Ночью 3 апреля в Рязанской области ожидаются грозы

В Рязанской области в ночь с 2 на 3 апреля местами ожидаются грозы, сообщает ГУ МЧС России по региону.
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МЧС просит рязанцев по возможности ограничить время нахождения на улице.
В Рязанской области в ночь с 2 на 3 апреля местами ожидаются грозы, сообщает ГУ МЧС России по региону.
МЧС просит рязанцев по возможности ограничить время нахождения на улице.
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