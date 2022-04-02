0.9 C
Рязань
Суббота, 2 апреля, 2022

Ночью 3 апреля в Рязанской области ожидаются грозы

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Ночью 3 апреля в Рязанской области ожидаются грозы

Александр Ильин

В Рязанской области в ночь с 2 на 3 апреля местами ожидаются грозы, сообщает ГУ МЧС России по региону. 

- Реклама -

МЧС просит рязанцев по возможности ограничить время нахождения на улице.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМЧС предупредило рязанцев об ухудшении видимости из-за тумана
Комментарии для сайта Cackle