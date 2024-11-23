Ночью 23 ноября на рязанской трассе засняли стадо коров

Автомобилист увидел, как по рязанской трассе ночью идет стадо коров. Видео опубликовано в группе Rzn life 23 ноября.

Автор ролика снял два видео. На одном в кадр попали животные, которые, по словам автора, шли в сторону Шумаши. А на втором видео автомобилист говорит, что какую-то корову все-таки сбили. На место происшествия приехала полиция.

Ою инциденте рассказали и в группе «Подслушано у водителей Рязани». Здесь на одном из видео в кадре видно одну сбитую корову. Автомобиль (по словам автора ролика, УАЗ), который предположительно наехал на животное, получил серьезные механические повреждения.

Других подробностей инцидента пока нет.