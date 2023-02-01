Ночью 2 февраля тротуары в Рязани обработают от наледи

В ночь с 1 на 2 февраля Дирекция благоустройства обработает от гололеда тротуары на улицах Ленина, Почтовая, Соборная, Первомайский проспект, Каширина, Семинарская, Циолковского, проезд Яблочкова, Советской Армии, Тимакова, Касимовское шоссе, Птицеводов, Мервинская. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Также тротуары посыпят на Лыбедском бульваре, в парках на Новослободской, Уткина, Павлова, Железнодорожников, в Комсомольском и Кремлевском парках, в сквере Керамзавода и Гвардейском сквере.

Механизированная уборка снега и наледи будет осуществляться на улицах Черновицкая, Гагарина, Братиславская и Голенчинском шоссе.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.