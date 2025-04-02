Ночью 2 апреля в Рязани мыли тротуары и дороги

В ночь на 2 апреля в Рязани тротуары мыли на улицах Каширина и Островского. Об этом сообщил телеграм-канал мэрии.

Дороги мыли на улицах Костычева, Мервинская, 7-й Мервинский проезд, Западная, Новаторов, Юбилейная, Касимовское шоссе, Советской Армии, Новоселов, Зубковой и других. Также тротуары подметали во всех районах города.

Подбор и вывоз грунтовых наносов осуществлялся на участках улиц Каширина от Солнечной до ул. Семинарской (одна сторона), мост на улице Солнечной (одна сторона), Солнечная от Каширина до Петрова и в обратном направлении до Петрова д. 16 с 1.

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Днем 2 апреля бригады мехуборки будут работать на улицах Бирюзова, Юбилейная, Татарская, Шевченко. Продолжится уборка тротуаров. Подготовка к ямочному ремонту запланирована в 9-м районе поселка Борки и на улице Интернациональной.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.