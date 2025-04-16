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Происшествия

Ночью 16 апреля над российским регионами уничтожено 26 беспилотников

Алексей Самохин

По данным министерства обороны России, в течение минувшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▫️ 9 БПЛА — над территорией Воронежской области,

▫️ 8 БПЛА — над территорией Белгородской области,

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▫️ 4 БПЛА — над территорией Курской области,

▫️ 2 БПЛА — над территорией Липецкой области,

▫️ 2 БПЛА — над территорией Республики Крым,

▫️ 1 БПЛА — над территорией Московского региона.

Напомним, в Рязани и области сегодня рано утром объявлялась угроза атаки БПЛА. официальных сведений об уничтожении беспилотников не поступало.

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