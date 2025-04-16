Ночью 16 апреля над российским регионами уничтожено 26 беспилотников

По данным министерства обороны России, в течение минувшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▫️ 9 БПЛА — над территорией Воронежской области,
▫️ 8 БПЛА — над территорией Белгородской области,
▫️ 4 БПЛА — над территорией Курской области,
▫️ 2 БПЛА — над территорией Липецкой области,
▫️ 2 БПЛА — над территорией Республики Крым,
▫️ 1 БПЛА — над территорией Московского региона.
Напомним, в Рязани и области сегодня рано утром объявлялась угроза атаки БПЛА. официальных сведений об уничтожении беспилотников не поступало.