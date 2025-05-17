Ночь музеев, семейный отдых и Студия Союз! Афиша мероприятий Рязани на 17-18 мая 

Отгремели все самые масштабные события, посвящённые Дню Победы, однако это совсем не значит, что новые майские выходные не готовят нам чего-то замечательного! Рассказываем, куда сходить всей семьей в эти вновь теплые и душевные деньки.

17 мая, суббота

– Музыкально-поэтический спектакль «Времена года», библиотека им. С.А. Есенина (12+) – в 16:00 откроется чарующая постановка, в рамках которой прозвучат стихи рязанских поэтесс: Татьяны Бочаровой, Марины Цветковой, Натальи Ивахненко, Валентины Бондаренко, Татьяны Анитовой, Светланы Успенской. Их лирика, затрагивающая все самые животрепещущие для человека темы, такие как любовь, война и мир, являются продолжением проекта «Рязанские мадонны», приуроченным к 930-летию Рязани.

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Ночь музеев

Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (6+) – в 18:00 ведущие солисты Рязанского музыкального театра исполнят произведения Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Яна Френкеля и других в музейном атриуме.

Дом-музей Пироговых (0+) – здесь, в свою очередь, гости смогут лицезреть (с 18:00 до 19:00) выставку «Бессмертный полк», посвященную участникам Великой Отечественной войны из села Новоселки, посетить тематическую экскурсию «Пироговы в годы войны» (с 19:00 до 20:00), а также посмотреть фильма с участием Александра Пирогова «Большой концерт» (с 20:00 до 21:00).

Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина (0+) – в это же время ещё одна локация объединит в себе театрализованное действие «Ожившие картины», встречу на выставке «Дороги войны» (18.30) с художником Владимиром Богаткиным и музыкальную программу студентов РМК им. Г. и А. Пироговых «Все случается весной» (19.20). В 21.00 «Свадьбу Фигаро» разыграет для гостей оперная студия при РМК им. Г. и А. Пироговых. Все мероприятия в рамках акции доступны по бесплатным входным билетам, их можно получить в кассе музея, количество мест ограничено.

Музей К. Э. Циолковского (0+) – наконец, с 16:00 и здесь гости акции смогут полюбоваться экспозициями и выступлениями. Программа следующая:

16:00– 21:00 — Ночь открытых дверей.

16:00 — 17:00 — презентация выставки астрофотографий «Свидание со Вселенной»

18:00 — 19:00 — литературный вечер «Сергей Есенин. Поэзия, устремленная к звездам»

19:00 — сборная экскурсия по музею

20:00 — работа планетария

Посещение свободное.

18 мая, воскресенье

Арт-пространство «Город» (6+) – локация приглашает насладиться народными промыслами, ремеслами и традициями Рязанского края. Программа включает в себя экскурсию по музейному пространству, интерактивы для детей и взрослых, посещение мастерской стеклодува и яркие фотозоны! Стоимость посещения – 400 рублей. Подробности: vk.com/art_centr_62

– В семейном кругу, ДК «Приокский» (0+) – в 17:00 на площади перед Дворцом культуры пройдет красочное празднование Международного дня семей, напоминающей всем нам о ценности семейных уз. Ожидаются интерактивные площадки, веселые аттракционы, тематические фотозоны и выступления артистов учреждения. Поглядеть стоит и на флешмобы и разножанровые танцевальные композиции детского хореографического ансамбля «Карусель» и танцевально-спортивного клуба «Пантера».

– Студия Союз, Рязанская областная филармония (18+) – вот оно – главное событие этих выходных! В 19:00 Команда «Союз», Чемпионы Высшей лиги КВН и неоднократные участники лучших программ Первого канала и ТНТ представят программу, наполненную одинаково потрясающими юмором и музыкой. Айдар Гараев, Елена Гущина, Артём Муратов, Алексей Алымов, Виктор Щетков и Кирилл Коковкин – все они сделают вечер воскресенья незабываемым!