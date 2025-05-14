Ночь музеев пройдет в музее Есенина в Константинове 17 мая

Музей-заповедник 17 мая присоединится к международной акции «Ночь музеев» (6+). В этот день для посетителей подготовили расширенную программу.

В 12:00 и 14:00 состоится экскурсия «Константиновское подгорье». У вас появится уникальная возможность совершить путешествие по местам, вдохновившим великого поэта, а также заглянуть в «райский уголок» – оранжерею на усадьбе Л.И. Кашиной, где выращивают экзотические растения. Для участия необходимо приобрести билет только на экскурсионное обслуживание. Запись обязательна по приезде в кассах музея-заповедника. Группа до 15 человек.

В 15:00 начнётся необычная арт-экскурсия: вместе с художником вы прогуляетесь по заповедной территории, насладитесь красотой «страны березового ситца» и сделаете творческие остановки возле живописных объектов. Для участия необходимо приобрести входной билет в кассах музея-заповедника. Сбор группы у Чайной. Запись обязательна по ссылке. Для участия в арт-экскурсии необходимы небольшие навыки рисования (ограничения по возрасту 14+). Продолжительность: 3 часа.

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На усадьбе Л.И. Кашиной состоится аудиоспектакль «Анна Снегина»: вы сможете насладиться прогулкой по территории помещицы и послушать поэму в прочтении К.П. Воронцова – главного научного сотрудника, который работает в музее с его основания.

В 17:00, 18:00 и 19:00 на малой поэтической сцене вы можете насладиться концертом от коллектива «Есенин-квартет» и отдохнуть душой.

В 18:00 и 19:00 юных посетителей ждет музейное занятие «Искусство во время войны» в Каретном дворе, где работает одноименная выставка. Вы узнаете об известных композиторах Рязанского края, о сыне Сергея Есенина – Константине Есенине, который отправился добровольцем на фронт. Особое внимание будет уделено значимости творчества великого поэта в годы Великой Отечественной войны. По окончании программы вы сможете ответить на вопрос: «В чем заключается сила искусства?» Запись обязательна по приезде в кассах музея-заповедника. Группа до 15 человек.

В 15:00 и 18:00 в Музее Сергея Есенина в Спас-Клепиках в рамках акции «Ночь в музее» пройдет экскурсия «Тропа Гриши Панфилова». Посетителям расскажут о важности Спас-Клепиковского периода в жизни и творческом становлении великого поэта. Вы пройдёте по тропе, по которой когда-то ходил в школу Гриша Панфилов, узнаете о его роли в жизни Есенина и поговорите об отражении мещерской природы в стихах Сергея Александровича.

Запись обязательна по номеру телефона: 8(49142)2-66-66. Количество мест ограничено. Во время акции «Ночь музеев» с 18:00 вход в музей-заповедник свободный.