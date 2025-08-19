«Ночь кино» состоится на Рязанской ВДНХ 23 августа

На Рязанской ВДНХ пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В рамках 10-й юбилейной акции пройдет бесплатный показ двух российских фильмов.

Начнёт кинодень семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+). Показ пройдет 23 августа в 11:00. Затем состоится вечерний киносеанс — музыкальный байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (12+). Фильм начнется в 19:30.

Место для показа — площадка перед павильоном № 10, где расположен Цифровой музей. Обращаем ваше внимание, что кинопоказы пройдут на открытом воздухе, в случае неблагоприятных погодных условий сеансы могут быть отменены.