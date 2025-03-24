Нюша, Натан, Гуф поборются за «Сокровища императора» на ТНТ

ТНТ раскрывает карты и объявляет дату долгожданной премьеры второго сезона реалити «Сокровища императора» (16+). Уже 6 апреля зрители станут свидетелями невероятной гонки звёзд по провинциям Китая ради солидного приза. Во втором сезоне создатели шоу приготовили немало сюрпризов, но самые интересные сюжеты и повороты звёздам приготовила сама жизнь.

Во втором сезоне шоу участники проходят испытания в парах, и сами выбирают того, кто пройдет с ними этот сложный путь. Это может быть член семьи, друг, коллега, даже гримёр и личный помощник. Как и в первом сезоне, в начале каждого выпуска участники получают карту с маршрутом и заданиями. Их задача — первыми прийти к финишу, где их ждут ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян. Каким образом это сделать, участники решают сами. В их распоряжении лишь небольшая сумма денег, а также смекалка и умение коммуницировать, ведь никто из них не знает китайского языка.

Зрителей ждёт невероятно крутой состав участников. Так, первыми в реалити зайдут Нюша с сестрой Машей Шурочкиной, Лина Джебисашвили со своим бойфрендом Юрием Фунтовым, испытатель-космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной, Натан с Ириной Дубцовой, Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев, Глюкоза с художником по гриму Анной Максумовой, Маша Малиновская с тетей Мариной Садковой, а также Гуф с сестрой Ольгой Долматовой.

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Звёзд ждёт большое китайское приключение, которое они точно запомнят на всю жизнь.

Лика Бланк, креативный продюсер реалити-шоу: «После успеха первого сезона перед нами стояла амбициозная задача — сделать шоу еще лучше, удивить зрителя и сохранить лидерские позиции проекта. Мы пригласили ярких, нестандартных участников, потому что в реалити важна не только их известность, но и то, как они проявляют себя в самых разных ситуациях. Второй сезон получился более эффектным, более динамичным — съемки развернулись в целом регионе, включая легендарный Шаолиньский монастырь. Это стало вызовом, ведь нам пришлось заново искать локации, продумывать испытания и соответствовать высокой планке, заданной в первом сезоне. Надеемся, зрители оценят нашу работу и вновь с удовольствием окунутся в мир приключений!»

Нюша, певица, участник шоу «Сокровища императора»: «Участие в шоу для меня — это возможность выйти из зоны комфорта. В наших отношениях с сестрой открылись невыясненные вопросы, и я очень рада, что нам удалось о многом поговорить и лучше понять друг друга. Местами мы очень уставали и морально, и физически, но особенно тяжело мне далась разлука с детьми. Я не ожидала, что шоу окажется мини-версией моей жизни и я смогу со стороны взглянуть на свое поведение. Буквально через пару недель участия я осознала, что это отличная возможность познакомиться с собой поближе. Думаю зрители увидят меня такой какая я есть, но каждый через свою призму, да и я сама на себя посмотрю, какой я могу быть!»

Натан, певец, участник шоу «Сокровища императора»: «После шоу в джунглях я не планировал снова участвовать в реалити, но Ирина предложила мне стать ее напарником, и я согласился. Мы давно дружим, у нас записаны совместные песни, и этот проект стал возможностью еще больше укрепить наши отношения. «Сокровища императора» — это шоу, которое проверяет и дружбу, и выдержку, и характер. Мы оба эмоциональные люди, могли спорить, но тут же мирились, ведь важно было идти вперед и не терять концентрацию. Этот проект позволил мне не только погрузиться в атмосферу здорового соперничества, но и впервые увидеть Китай. Это было незабываемое приключение!»

Ольга Бузова, ведущая шоу: «Мне было очень приятно вернуться в Китай, чтобы снова снять для зрителей ТНТ невероятный сезон шоу «Сокровища императора». Мощнейший состав участников, звёзды, которых редко увидишь в реалити, некоторые вообще стали огромной неожиданностью для всех нас. Это будет очень эмоциональный сезон, и для многих участников он будет поистине трансформационным. Мне приятно, что наше реалити может поменять взгляды людей и их мнения относительно самых разных ситуаций. Я в предвкушении премьеры и желаю всем наслаждаться проектом каждое воскресенье с 6 апреля на моём любимом ТНТ».

Михаил Галустян, ведущий шоу: «Для меня этот сезон раскрыл звёзд с новой стороны, при том, что со многими я лично был знаком и до проекта. С одной стороны, второй сезон снимать проще, чем первый, потому что уже есть опыт и представления, как что будет происходить. С другой стороны, второй сезон должен не уступать первому по силе эмоций, драйву, интриге и приключениям. По-моему, у нас это получилось. А как еще, если над проектом работает такая профессиональная команда и мы с Олей Бузовой?»