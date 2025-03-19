Низкая цена на старте — ЖК «Еврокласс-5», успейте забронировать

О нём спрашивали, его ждали и, наконец, дождались! ГК «Зелёный сад» объявляет о начале продажи квартир в ЖК «Еврокласс-5». Стартуем 1 июня 2025 года!

«Еврокласс-5» завершает грандиозный жилой комплекс в самом популярном районе города — Кальном. Жители «Еврокласса» чувствуют себя максимально комфортно, уверенно и безопасно. Для них создана приватная территория с безбарьерной средой и круглосуточной охраной. Их дворы — это премиум-озеленение, арт-пространства с местами для прогулок и отдыха, детские и спортивные площадки, дизайнерские скамейки с usb-разъёмами, уникальная яркая подсветка дома и арок на стилобате. Также предусмотрены машиноместа в паркинге.

Главный плюс «Еврокласса» — здесь всё рядом. Прямо под окнами — магазины, новый детский сад, пункты выдачи интернет-заказов, детская академия развития интеллекта BOOM KIDS, аптека «Самая скорая помощь». В шаговой доступности школы № 73 и № 76. В 15-20 минут пешей прогулки — Лесопарк, оборудованный пляж Орехового озера, рязанская ВДНХ.

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Вы всегда будете в центре динамичной городской жизни. Ваши дети смогут гулять на потрясающей игровой площадке с настоящим кинотеатром. На стилобате во дворе вы сможете прогуливаться между настоящими соснами, которые уже посажены.

Но лучше тысячи слов — одно личное впечатление. Менеджеры «Зелёного сада» с удовольствием покажут вам двор уже сданных домов, ознакомят с планировками квартир в «Евроклассе-5» и помогут подобрать вашу — идеальную.

Оставляйте заявку, чтобы получить самые выгодные условия на старте: https://www.green-garden.ru/actions/id_310/.

Подробности: https://www.green-garden.ru/, +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик — ООО ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ, проектная декларация № 62-000275 от 10.02.2025. Подробности на сайте наш.дом.рф.