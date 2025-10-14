Нижегородский некрофил, делавший кукол из мертвых девочек, может выйти на свободу

Некрофила Анатолия Москвина могут выписать из психиатрической больницы № 2, куда его поместили на принудительное лечение в 2012 году, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, медучреждение подает документы в суд, чтобы передать пациента под опеку родственникам, так как он недееспособен. Мужчина может оказаться на свободе уже через месяц.

«С годами его состояние сильно ухудшилось — и сейчас душевнобольной почти не ходит, речь стала замедленной, зрение упало», — говорится в публикации.

Москвина задержали в 2011 году после обнаружения 26 мумифицированных детских тел в его квартире. Он выкапывал их из могил в Москве, Нижнем Новгороде, Подмосковье и Нижегородской области. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Он утверждал, что делал мумии, поскольку желал иметь дочь.

С юных лет будущий «кукольник» проявлял интерес к теме захоронений и часто посещал кладбища.