Понедельник, 10 октября, 2022
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Нижегородские власти компенсируют половину квартплаты семьям мобилизованных

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Нижегородские власти компенсируют половину коммунальных платежей семьям мобилизованных, на каждого ребенка и беременным будут выплачивать по 10 тысяч рублей, заявил глава региона Глеб Никитин.

«Вводим право на заключение военного социального контракта, в рамках которого для семьи мобилизованного будут предусмотрены конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, меры поддержки включают 50-процентную компенсацию коммунальных платежей и ежемесячные выплаты беременным в размере 10 тысяч рублей и на каждого ребенка в семье в размере 10 тысяч рублей (данные выплаты будут действовать до конца года, с крайней выплатой в январе и возможным продлением в индивидуальных случаях).

Кроме того, для семей мобилизованных вводится освобождение от платы за детские сады, бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования, бесплатное горячее питание школьникам.

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