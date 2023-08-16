Жители Дзержинска Нижегородской области пожаловались на пенсионерку, которая портит жизнь соседей, пишет телеграм-канал Ni Mash.

Речь идет о жительнице дома №6 по улице Революции. По словам очевидцев, пенсионерка кидается ртутными градусниками, разливает воду в подъезде и бросает стекла под колеса автомобилей.

Кроме того, злоумышленница, у которой дома нет туалета, бросает пакетики со своими экскрементами во двор буквально на головы прохожим.

«Пироманка уже трижды устраивала пожары прямо у себя дома», – говорится в публикации.

Издание утверждает, что полиция, администрация города и ПНД пока не могут повлиять на ситуацию.