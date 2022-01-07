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Пятница, 7 января, 2022
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Нижегородцы пожаловались на «бурундука», который вымогает деньги у прохожих

Александр Ильин

Жители Нижнего Новгорода пожаловались в социальных сетях на аниматора в ростовом костюме бурундука, который вымогает деньги за совместное фото, сообщает портал «NewsNN.ru».

По словам нижегородки, она гуляла с ребёнком на Большой Покровской. К ним подошёл «бурундук» и стал настойчиво просить сделать совместное фото. 

Кроме того, как написала местная жительница, аниматоры сначала обращаются не к взрослому, а к ребёнку, и не предупреждают, что съёмка будет платной. 

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Напомним, ранее в подобных вымогательствах обвинили «зебр», «коней» и «жирафов». Сейчас по этому факту проводится административное расследование.

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