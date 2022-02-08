NIX VDI Security получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания «ТИОНИКС», российский разработчик и производитель программных продуктов для оказания облачных услуг, провела успешную сертификацию программного обеспечения «Защита виртуальных рабочих столов ТИОНИКС» (TIONIX VDI Security) в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).

Сертификация TIONIX VDI Security открывает новые возможности для использования продукта в любых информационных системах, в которых обрабатываются данные ограниченного доступа, включая государственные информационные системы и системы обработки персональных данных. Сертификат соответствия ФСТЭК России № 4489 от 21.12.2021 удостоверяет, что продукт позволяет защитить от несанкционированного доступа и соответствует требованиям технических условий, а также «Требованиям по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утвержден приказом ФСТЭК России № 76 от 2.06.2020) для четвертого уровня доверия.

Специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации подтверждают, что TIONIX VDI Security реализует большинство функций безопасности, необходимых по требованиям о защите информации.

Реклама

Согласно сертификату TIONIX VDI Security может применяться для защиты информации от несанкционированного доступа в государственных информационных системах 1-го класса защищенности, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1-го класса защищенности, на объектах критической информационной инфраструктуры первой категории значимости, а также в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1-го уровня их защищенности.

TIONIX VDI Security представляет собой решение для защищенного терминального подключения широкого спектра пользовательских рабочих мест к корпоративной ИТ-инфраструктуре. Отличительной особенностью TIONIX VDI Security является универсальность. Продукт может работать практически на любом клиентском устройстве: от специализированного тонкого клиента (терминала) до домашнего компьютера. При этом обеспечивается удаленное и безопасное подключение как к рабочим столам виртуальных машин, функционирующих в центре обработки данных, так и к рабочим столам пользовательских персональных компьютеров, которые физически находятся в офисе компании. Кроме того, TIONIX VDI Security позволяет одновременно работать с различными сегментами вычислительной сети с разными требованиями по безопасности, при этом гарантируется невозможность передачи информации между такими сегментами.