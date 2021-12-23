Никонов день 24 декабря: приметы, традиции и что нельзя делать в этот праздник

24 декабря православные христиане вспоминают нескольких святых — Даниила Столпника, Луку Столпника и Никона Сухого.

В народе в этот день отмечают Никонов день. Святому Никону традиционно молились, чтобы отогнать от себя и своей семьи нечистую силу. Чтобы прибавить доброго света жилищу по утру нужно зажигать лампадку. Считалось, что её свет способен отогнать бесов.

Традиции и запреты 24 декабря

Существовало поверье, что в этот день на вихрях метели катаются ведьми и колдуны, а по снегу прыгают черти и другая нечисти, без надобности на улицу люди старались не выходить. А если и надо было выйти, перед выходом молились, крестились и брали с собой мешочек с высушенными ароматными полевыми травами в качестве оберега.

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Если в этот день у хозяйки разбивается тарелка, значит, в дом проник злой дух. Чтобы это не привело к ссорами и болезням, нужно обратиться к домовому. Необходимо задобрить его, оставив в углу комнаты горшочек с кашей. Тогда домовой защитит жилище от бед.

Сегодня хозяйки отвлекались от шитья и начинали собирать веники-обереги из трав, которые удавалось засушить на зиму. Веники из сушёных трав вешали над дверными проходами. Считалось, что они уберегают от непрошенных гостей.

В Никонов день ни в коем случае нельзя ругаться с близкими. Споры и ссоры могут внести большой разлад в отношения, которые будет очень тяжело наладить.

Мужчинам на Никона нельзя ходить на охоту и рыбалку. Существует поверье, что промысел выйдет неудачным. Более того, на пути повстречается какая-либо опасность.

Народные приметы 24 декабря

Традиционно 24 декабря наши предки следили за поведением животных, чтобы понять, какая наступит погода в ближайшие дни:

Если белки в одном дупле гнездятся, ожидаются сильные морозы;

Кот тянется к печи — к метели и холодному ветру;

Собака из будки не вылезает — к вьюге;

У скота пропал аппетит? К изменению погоды;