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Николин День или Никола Летний: народные приметы и строгие запреты 22 мая

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22 мая православные христиане вспоминают Николай Чудотворца – одного из самых любимых и почитаемых святых на Руси. Этот день в народе носит несколько названий: Николин день, Никола Летний. 

Торжество этого дня связано с событием, произошедшим много лет назад. Это перенос мощей святого в Бари из Мир Ликийских. Согласно поверьям, во время церемонии многие люди исцелились от заболеваний и недугов. 

Ежегодно 22 мая прихожане торопятся в храмы, чтобы почтить память Николая Угодника, приложится к его образу и прочитать молитву. В народе с этим днём связано много обрядов, которые наши предки вместе с православными традициями донесли до наших дней.

Что нельзя и что можно делать в Николин день? К каким приметам стоит прислушаться?

Что нельзя и что можно делать 22 мая?

На Николу Летнего многие стараются попасть в храм. А перед этим много молятся. Если прийти в храм подготовленными, с чистыми помыслами и светлой душой, то жизнь кардинально поменяется. Улучшится материальное положение, пройдут болезни, наладится личная жизнь и появится хорошая работа. 

В этот день обязательно освятите воду в храме. Считается, что вода на Николая Чудотворца обладает особой магической силой. Она способна исцелять болезни, излечивать человеческие души и приводить мысли в порядок. 

Помиритесь в этот день со всеми, с кем находитесь в ссоре. Затяжные конфликты разрушают вашу жизнь, лишают вас сил и энергии. Придите к человеку, на которого вы в обиде, с гостинцами. И простите ему всё. А если обиду держат на вас, то попросите прощения.

Обязательно помогите в этот день тем, кто нуждается в помощи. Накормите голодного, дайте денег бедному. Не отказывайте никому, кто просит у вас поддержки. 

Считается хорошей традицией в этот день умыться росой. Это поможет на долгие годы сохранить молодость и красоту. 

В этот день наши предки надевали новую одежду. А от старых вещей старались избавляться.

На в коем случае на Николу Летнего нельзя стричь ногти и укорачивать длину волос. Считается, что эти нехитрые ритуалы могут отнять у человека жизненные силы.

Похлопотать по дому в этот день можно, а вот затевать генеральную уборку не стоит. Тяжёлый физический труд в праздник считается грехом. Отложите на потом энергозатратные дела по дому.

Народные приметы 22 мая

Дождь на Николу Летнего — к счастью;

Если весь день квакают лягушки, быть предстоящему лету урожайным;

Если откажешь на Николая Чудотворца кому-либо в помощи, 7 лет проживёшь в нищете;

Если одолжишь у кого-либо деньги,нагрянут финансовые трудности.

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