Николай Валуев вышел в лидеры предвыборного опроса в Брянске

Стали известны предварительные результаты опроса по выборам депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, пишет Брянск Today.
Сообщается, что брянцы делятся своими предпочтениями в группе «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».
Выяснилось, что среди кандидатов по 77 округу лидером оказался член «Единой России» Николай Валуев, который набрал чуть более 45 процентов.
Второе место занял бизнесмен Алексей Тимошков, состоящий в партии «Справедливая Россия – За правду». Третье место досталось коммунисту Константину Павлову.