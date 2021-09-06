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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Николай Валуев вышел в лидеры предвыборного опроса в Брянске

Никита Брыкин
Николай Валуев вышел в лидеры предвыборного опроса в Брянске

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Стали известны предварительные результаты опроса по выборам депутатов Госдумы, которые пройдут 19 сентября, пишет Брянск Today.

Сообщается, что брянцы делятся своими предпочтениями в группе «Подслушано Брянск» в социальной сети «ВКонтакте».

Выяснилось, что среди кандидатов по 77 округу лидером оказался член «Единой России» Николай Валуев, который набрал чуть более 45 процентов.

Второе место занял бизнесмен Алексей Тимошков, состоящий в партии «Справедливая Россия – За правду». Третье место досталось коммунисту Константину Павлову.

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