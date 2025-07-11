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Кино и ТВ

Николай Сердюков и Лина Джебисашвили сошлись лицом к лицу в шоу «Погоня» после конфликта на проекте «Сокровища императора»

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

13 июля в 21:00 на ТНТ выйдет премьерный выпуск нового реалити-шоу «Погоня» (16+) — масштабной городской игры на выносливость, скорость и стратегию.

Москва — город больших скоростей и жёсткой конкуренции. Здесь бег — не спорт, а стиль жизни. Если ты задержался на несколько минут, будь уверен — тебя уже обошли. В шоу «Погоня» всё устроено по тем же правилам: один бежит, другой догоняет. Один прячется, другой непременно найдёт. Правила просты: 15 участников — среди них звёзды, блогеры и обычные люди — на протяжении 80 минут скрываются от Ловцов. Главное ограничение: нельзя находиться на одном месте более трёх минут. Если Ловец срывает с беглеца специальную ленту — игрок выбывает.

Каждая минута на свободе приносит 5 000 рублей в общий банк. Весь выигрыш достанется тому, кто продержится до конца. В помощь участникам — карта местности и игровой телефон для получения заданий и связи друг с другом. Прятаться или идти напролом, объединяться или играть в одиночку — каждый решает сам. Первая точка старта — одно из самых узнаваемых мест страны: ВДНХ.

В числе участников — Анастасия Волочкова, Магомед Муртазаалиев, Влад Прохоров, Михаил Стогниенко, Алексей Столяров, Лина Джебисашвили, Вера Бондарева, Максим Васильчук, Русиет Едиджи, Камиля Харисова, Солбон Бальжиминаев, резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» Николай Сердюков и Дина Мирная, Миссис Россия-2024, Людмила Рожнева, а также ультрамарафонец, способный пробежать 180 километров без остановки, Алексей Крицков. Отдельным драматургическим узлом станет воссоединение Николая Сердюкова и Лины Джебисашвили — впервые после их конфликта на проекте «Сокровища императора».

Лина Джебисашвили: «С Колей Сердюковым мы познакомились на проекте “Сокровища императора”, где у нас были тёрки. И тут я вижу, что он — участник. Ну что ж, Коля, пободаемся».

Николай Сердюков: «Не планирую никак с ней коммуницировать. Буду стараться лишний раз её не замечать».

Против участников — команда Ловцов. Пятнадцать безупречно экипированных фигур в чёрном. Их сравнивают с агентами Смитами из «Матрицы» — хладнокровные, молчаливые и неумолимо приближающиеся. Они не бегают зря и не оставляют следов. Их появление — сигнал к немедленному бегству. Паника, инстинкт, адреналин — с ними сталкнётся каждый, кто пытается остаться в игре.

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