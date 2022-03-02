Николай Платошин: Россия не ведёт войну с Украиной, а проводит военную спецоперацию

Разница между войной и специальной военной операцией примерно такая же, как между небом и землёй.

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Николай Платошкин, советский и российский дипломат, доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, впервые прокомментировал события на Донбассе и Украине на своём YouTube–канале.

Николай Платошкин, которого никто не назовёт апологетом Путина, заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине. Почему? Потому что украинская сторона решила проигнорировать тот факт, что независимые республики — ДНР и ЛНР — были признаны Россией.

Обращаясь к аудитории, эксперт пояснил, почему он молчал все первые дни спецоперации на Донбассе и Украине:

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«Любые комментарии на начальной стадии операции, когда враг ещё не знает, что мы хотим, они могут повредить».

Платошкин убеждён, что военная операция — правильное решение, тем более что на Украине есть политические деятели, которые должны по закону ответить за все то, что происходило после Майдана на Украине, в том числе должны ответить за то, что они делали на территории независимых республик.

Платошкин напоминает, что на Украине запрещена оппозиционная деятельность пророссийского толка, запрещена коммунистическая идеология и символика, на этом фоне процветает национализм и даже крайние его формы — неонацизм.

Безусловно, когда у таких людей есть оружие — это опасно, поэтому демилитаризация Украины — разумное решение. В этом плане решение, как считает Платошкин, запоздалое, но все равно этот факт не отменяет его правильности.

Опять же необходимо подчеркнуть, что в случае, если бы этой операции не было, то тогда вновь был бы нанесен удар по мирным жителям независимых республик, причем только по той причине, что они не хотели быть в составе националистической Украины.

И далее в своём анализе Николай Платошкин чётко доказал, почему Россия осуществляет на Украине именно спецоперацию, а не войну.

По словам учёного, война — это то, как воюют США: сначала бомбят города, потом заходят, потому что не жалеют людей противника. Примеров более чем достаточно: Сербия (Белград), Ирак (Мосул), Германия (Дрезден, в котором не было военных целей, погибло 100 000 человек за одну ночь), Япония (Хиросима и Нагасаки, где тоже не было никаких военных целей). Кстати, теперь никто не говорит даже в самой Японии о том, что США были первыми, кто применил ядерное оружие против мирного населения.

Между прочим, как особо отметил Николай Платошкин, эти действия до сих пор никем не были осуждены.

Российские военные, по оценке эксперта, ювелирным образом заходят в города, сразу пытаются выстроить контакт с органами власти и просят их продолжать исполнять свои обязанности в прежнем режиме.

«Очень важно: мы не разрушаем инфраструктуру», — обратил внимание историк.

Он также обратил внимание ещё на одну уникальную особенность наших действий на Украине: мы не реагируем на провокации со стороны агрессивно настроенного местного населения. Лишь в случае боевого контакта с представителями преступного националистического режима применяем оружие.

«Наши бойцы всё время помнят, что в основном — на Украине наши люди, ставшие жертвами многолетней пропаганды и требующие заботы и психологической помощи», — подчеркнул эксперт.

Таким образом, уверен Николай Платошкин: Россия осуществляет на Украине именно спецоперацию, цели которой — демилитаризация и денацификация.

Ход военной операции доказывает, что на Украине очень много сторонников России, в том числе людей, которые считают правильным лишить нынешнюю украинскую власть возможности применять оружие против жителей независимых республик.

Владимир Шохин