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Лидер рязанских единороссов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, встретился с зарегистрированными участниками предварительного голосования

На следующей неделе стартует предварительное голосование. Благодарю всех за активную гражданскую позицию. «Единая Россия» – единственная партия, которая дает возможность участвовать в праймериз, независимо от партийной принадлежности. Вы являетесь лидерами в своей сфере деятельности. Возможно, что кто-то сможет проявить себя не только в предварительном голосовании, но и в высшем законодательном органе Российской Федерации, – отметил в приветственном слове секретарь регионального отделения партии, губернатор Николай Любимов 20 мая на встрече с зарегистрированными участниками предварительного голосования.

Из 40 кандидатов 27,5% – беспартийные, рассказал председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз Сергей Филимонов. Молодые люди до 35 лет составляют 32,5%. Средний возраст кандидатов – 40 лет.

В ходе встречи не раз подчеркивалось, что голосование пройдет по максимально открытой модели. Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.

Продолжается регистрация избирателей на электронном голосовании, она продлится до 28 мая 2021 года включительно. В настоящее время для участия в предварительном голосовании зарегистрировалось более 85 тысяч рязанцев, – добавил Сергей Филимонов.

Руководитель Центрального межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Авдеев подчеркнул, что предварительное голосование – самое масштабное внутрипартийное мероприятие, оно вызывает повышенный интерес.

Если в 2016 году количество заявившихся кандидатов было около 3 тысяч по стране, то в 2021-м – более 6 тысяч, из них половина – не члены «Единой России». И если посчитать, что в состав Государственной Думы входят 450 депутатов, то конкурс составляет более 13 человек на место. При этом нужно учитывать, что на мандаты претендуют и кандидаты других партий. В каждом пятом избирательном округе нет явных фаворитов, – рассказал Александр Авдеев.

Он добавил, что к 1 июня 2021 года подведут итоги предварительного голосования. На Съезде партии 19 июня будет одобрено выдвижение кандидатами для участия в выборах в Госдуму тех участников, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей.

О причинах, которые побудили участвовать в праймериз, поделился Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.

По его мнению, предварительное голосование – это не только проба сил. Эту процедуру можно рассматривать как экспертную площадку, где можно собирать данные, которые лягут в основу предвыборной программы кандидата в частности и партии в целом.

На этой экспертной площадке станет понятно, работали ли мы эффективно и достигли успеха, какие есть проблемы, которые требуют решения, – пояснил Андрей Красов. – Очень важно, чтобы в предвыборной программе были учтены наказы и замечания жителей Рязанской области. Так было и в предыдущие годы, так должно быть и сейчас.

Об осознанном выборе – принять участие в предварительном голосовании – рассказали вице-спикер Рязанской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Дмитрий Хубезов, генеральный директор Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова, лидер рязанских молодогвардейцев Вячеслав Поскребышев, член молодежного парламента при Рязанской областной Думе, депутат Мосоловского сельского поселения Павел Артемов, директор Милославской средней школы Нелли Кривобокова.

Кандидатов напутствовала руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

Как человек, который прошел большое количество выборных кампаний, могу с уверенностью сказать: это серьезный шаг и возможность показать свою смелость и желание работать на благо людей. Кстати, для многих активная партийная жизнь начинается именно с участия в праймериз, – отметила она.

В заключение встречи секретарь регионального отделения партии Николай Любимов отметил, что соперничество на выборах обещает быть серьезным.