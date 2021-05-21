Лидер рязанских единороссов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, встретился с зарегистрированными участниками предварительного голосования
Из 40 кандидатов 27,5% – беспартийные, рассказал председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз Сергей Филимонов. Молодые люди до 35 лет составляют 32,5%. Средний возраст кандидатов – 40 лет.
В ходе встречи не раз подчеркивалось, что голосование пройдет по максимально открытой модели. Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры.
Руководитель Центрального межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Авдеев подчеркнул, что предварительное голосование – самое масштабное внутрипартийное мероприятие, оно вызывает повышенный интерес.
Он добавил, что к 1 июня 2021 года подведут итоги предварительного голосования. На Съезде партии 19 июня будет одобрено выдвижение кандидатами для участия в выборах в Госдуму тех участников, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей.
О причинах, которые побудили участвовать в праймериз, поделился Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.
По его мнению, предварительное голосование – это не только проба сил. Эту процедуру можно рассматривать как экспертную площадку, где можно собирать данные, которые лягут в основу предвыборной программы кандидата в частности и партии в целом.
Об осознанном выборе – принять участие в предварительном голосовании – рассказали вице-спикер Рязанской областной Думы, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Дмитрий Хубезов, генеральный директор Центра социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова, лидер рязанских молодогвардейцев Вячеслав Поскребышев, член молодежного парламента при Рязанской областной Думе, депутат Мосоловского сельского поселения Павел Артемов, директор Милославской средней школы Нелли Кривобокова.
Кандидатов напутствовала руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.
В заключение встречи секретарь регионального отделения партии Николай Любимов отметил, что соперничество на выборах обещает быть серьезным.