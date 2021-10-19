Николай Любимов проверил возведение пристройки к рязанскому детсаду №99

19 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил детский сад №99, к которому возводится пристройка.
Как отмечает пресс-служба правительства региона, работы на объекте проводятся в рамках нацпроекта «Демография». В выездном совещании приняли участие глава регионального Минстроя Вячеслав Меньшов и мэр Рязани Елена Сорокина.
Губернатор напомнил, что на объекте сменился подрядчик. Прежняя организация не справлялась с задачей в срок. Решением УФАС по Рязанской области, её включили в реестр недобросовестных подрядчиков.
Отметим, что одноэтажное строение рассчитано на 80 мест. Оно будет оборудовано тёплым проходом в основное здание. В пристройке предусмотрено 4 группы, оборудованные необходимыми помещениями. На территории около пристройки разместят детские беседки, площадки, устройство кругового проезда.
Николай Любимов отметил, что из ситуации, сложившейся вокруг сада №99, сделаны серьёзные выводы.