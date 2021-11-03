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Четверг, 4 ноября, 2021
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Николай Любимов: Неотвеченным не останется ни один звонок

7info

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов проверил работу открывшегося 1 ноября по его поручению единого call-центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Центр должен информировать рязанцев о вакцинации от COVID-19, записи в поликлиники и мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях противоэпидемических ограничений.

Любимов подчеркнул, что даже с учётом сложной ситуации люди должны получать необходимую информацию из поликлиник, коронавирусных call-центров. Ранее жители региона жаловались на то, что по многим номерам просто невозможно дозвониться.

— Это недопустимо, даже с учетом сложности ситуации. Мы должны сделать все максимально возможное, чтобы люди получали эту помощь вовремя, — отметил глава Рязанской области.

Номер телефона простой и легко запоминается: 600-007. По словам губернатора, позвонив по нему можно получить ответы на все вопросы. Даже, если операторы не знают ответ, они выяснят и перезвонят через полчаса.

— Неотвеченным не останется ни один звонок, — заявил Николай Любимов.

  • Николай Любимов: Неотвеченным не останется ни один звонок
  • Николай Любимов: Неотвеченным не останется ни один звонок
  • Николай Любимов: Неотвеченным не останется ни один звонок
  • Николай Любимов: Неотвеченным не останется ни один звонок
  • Николай Любимов: Неотвеченным не останется ни один звонок

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