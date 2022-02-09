Николай Любимов заявил, что держит на контроле вопрос вакцинации в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в совещании по вопросам вакцинации в субъектах РФ. С докладом о ходе прививочной кампании в Рязанской области он выступил перед зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой и руководителем Челябинской, Ростовской и Владимирской области.

По словам Любимова, тема вакцинации находится под его постоянным контролем. Ситуацию с её ходом ежедневно анализируют на заседаниях оперштаба, работа всех прививочных пунктов скоординирована. Они открыты в 32 медорганизациях, в том числе в ФАПах и лабораториях. Продолжается вакцинация в торговых центра и других местах массового скопления граждан. Действуют пункты на ЖД-вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.

Продолжает действовать Единый центр вакцинации, который скоро будет размещён на базе больницы №10.

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Региональное Управление Роспотребнадзора по Рязанской осуществляет мониторинг Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №33 и №34.