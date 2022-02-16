Николай Любимов встретился с членами фракции «Единая Россия» в облдуме

В среду, 16 февраля, губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов встретился с депутатами Рязанской областной Думы — членами фракции партии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Речь шла о реализации Народной программы и законотворческих инициативах. Программу поддержал лично президент России Владимир Путин.

Любимов озвучил ряд направлений, одно из них — поддержка семей с детьми.

— Мы предложили увеличить региональный материнский капитал, он важен для людей. В последнее время ежегодное количество обращений за получением маткапитала увеличилось в 10 раз. Он, конечно, не такой большой как федеральный, но это реальная помощь, — отметил губернатор.

Реклама

По словам Любимова, за счёт полученных денег улучшили жилищные условия 8,5 тысяч семей.

Ещё один важный вопрос — обеспечение системами мониторинга детей с сахарным диабетом. Помощь получат более 340 юных рязанцев.

Не менее актуальным, по словам губернатора, остается запрос общества на комфортную городскую среду и благоустройство общественных пространств. В этом году на ремонт дворов в рязани выделили 180 миллионов рублей, в прошлом — 80 миллионов.

Участники встречи задали Николаю Любимову вопросы, касающиеся социальной сферы и состояния дорог в муниципалитетах.