Николай Любимов: «Стратегия развития региона должна соответствовать новым запросам общества»

В Рязанской области началась публичная презентация Стратегии развития региона до 2030 года. Мероприятие проходит в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех муниципальных образований Рязанской области.
В презентации проекта актуальной стратегии участвуют Губернатор Рязанской области Николай Любимов, все заместители председателя правительства региона, главы администраций муниципальных образований, представители общественных объединений и бизнес-сообществ. Аудитория в общей сложности составила почти 8,5 тысяч человек.
Губернатор Николай Любимов отметил, что стратегический план долгосрочного развития региона, который был принят в декабре 2018 года, нуждается в апдейте, поскольку в обществе произошло очень много изменений.
Николай Любимов подчеркнул, что принципы сервисности в работе власти должны становиться приоритетом: появляется запрос в обществе – на него тут же реагирует власть. Это означает, что предстоит повышать эффективность каждого принятого решения на всех уровнях.
Видеоверсия мероприятия будет размещена 21 декабря текущего года в 21.00 на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в социальных сетях.