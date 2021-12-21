Николай Любимов: «Стратегия развития региона должна соответствовать новым запросам общества»

В Рязанской области началась публичная презентация Стратегии развития региона до 2030 года. Мероприятие проходит в онлайн и офлайн форматах на 55 площадках всех муниципальных образований Рязанской области.

В презентации проекта актуальной стратегии участвуют Губернатор Рязанской области Николай Любимов, все заместители председателя правительства региона, главы администраций муниципальных образований, представители общественных объединений и бизнес-сообществ. Аудитория в общей сложности составила почти 8,5 тысяч человек.

Губернатор Николай Любимов отметил, что стратегический план долгосрочного развития региона, который был принят в декабре 2018 года, нуждается в апдейте, поскольку в обществе произошло очень много изменений.

– Стратегия нуждается в адекватном пересмотре всех тех ориентиров и целей, которые мы поставили три года тому назад. Чтобы они соответствовали текущим обстоятельствам, новым запросам общества и при этом были выполнимы, – сказал глава региона. – И наша задача не просто обсуждать необходимые изменения, а максимально быстро перестраивать работу. Это становится жестким требованием времени.

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Николай Любимов подчеркнул, что принципы сервисности в работе власти должны становиться приоритетом: появляется запрос в обществе – на него тут же реагирует власть. Это означает, что предстоит повышать эффективность каждого принятого решения на всех уровнях.

– Нужна особая гибкость и оперативность реагирования на меняющиеся запросы людей. Опора на инициативы на местах, в том числе и на частную инициативу, которая отличается подвижностью и даже непредсказуемостью. Работа власти должна становиться все более клиентоориентированной, конкретной, прогнозируемой. Этого ожидают от нас люди, – сказал Губернатор.

Видеоверсия мероприятия будет размещена 21 декабря текущего года в 21.00 на телеканале ТКР, а также в официальных группах Рязанской области в социальных сетях.