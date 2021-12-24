-14.1 C
Рязань
Пятница, 24 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Николай Любимов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

7info7
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказал впечатления о пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в четверг, 23 декабря.

По словам главы региона, президент затронул много важных тем, которые касаются как федеральной, так и международной повестки. Важно, что глава государства подтвердил курс на развитие социального государства и обратил внимание на то, что значимые для людей инициативы и проекты будут поддержаны.

— В том числе речь зашла о программе по переселению граждан из аварийного фонда. Для Рязанской области этот и многие другие вопросы, которые прокомментировал Путин, остаются актуальными. На их решение сегодня направлены основные усилия регионального правительства, поскольку они в комплексе позволят повысить качество жизни рязанцев – это ключевая задача, поставленная нашим президентом, — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что есть чёткое понимание того, что проблемы людей будут решаться постепенно, но уверено.

— На уровне региона мы так и стараемся выстраивать свою работу, эффективно и ответственно выполнять задачи, поставленные президентом, — заявил глава региона.

Реклама

Среди таких задач — поддержка семей с детьми, повышение доступности жилья, развитие здравоохранения, ремонт дорог и другие.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img