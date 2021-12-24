Николай Любимов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказал впечатления о пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в четверг, 23 декабря.

По словам главы региона, президент затронул много важных тем, которые касаются как федеральной, так и международной повестки. Важно, что глава государства подтвердил курс на развитие социального государства и обратил внимание на то, что значимые для людей инициативы и проекты будут поддержаны.

— В том числе речь зашла о программе по переселению граждан из аварийного фонда. Для Рязанской области этот и многие другие вопросы, которые прокомментировал Путин, остаются актуальными. На их решение сегодня направлены основные усилия регионального правительства, поскольку они в комплексе позволят повысить качество жизни рязанцев – это ключевая задача, поставленная нашим президентом, — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что есть чёткое понимание того, что проблемы людей будут решаться постепенно, но уверено.

— На уровне региона мы так и стараемся выстраивать свою работу, эффективно и ответственно выполнять задачи, поставленные президентом, — заявил глава региона.

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Среди таких задач — поддержка семей с детьми, повышение доступности жилья, развитие здравоохранения, ремонт дорог и другие.