Николай Любимов прокомментировал пресс-конференцию Владимира Путина

Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказал впечатления о пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась в четверг, 23 декабря.
По словам главы региона, президент затронул много важных тем, которые касаются как федеральной, так и международной повестки. Важно, что глава государства подтвердил курс на развитие социального государства и обратил внимание на то, что значимые для людей инициативы и проекты будут поддержаны.
Губернатор отметил, что есть чёткое понимание того, что проблемы людей будут решаться постепенно, но уверено.
Среди таких задач — поддержка семей с детьми, повышение доступности жилья, развитие здравоохранения, ремонт дорог и другие.