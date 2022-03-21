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Понедельник, 21 марта, 2022

Николай Любимов призвал рязанцев не скупать продукты в магазинах

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Николай Любимов призвал рязанцев не скупать продукты в магазинах

7info7

Николай Любимов призвал рязанцев не скупать продукты в магазинах и сообщил, что в регионе достаточно продовольствия. Такое заявление губернатор сделал 21 марта во время посещения ООО «Русские мельницы».

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На предприятии глава региона осмотрел склады, чтобы проверить, нет ли дефицита муки и других продуктов. Выяснилось, что в запасе – достаточное количество всего необходимого.

— Что касается сахара, основные производители в других регионах, но с ним тоже нет дефицита, об этом не раз говорили, — уточнил Любимов. Искусственный дефицит возникает, потому что люди начинают массово скупать впрок, создавая ажиотаж. Всех призываю не скупать в магазинах продукты, их достаточно.

Губернатору также показали отделение, где зерно с использованием современного оборудования проходит несколько степеней очистки и размельчается в муку, цех фасовки.

Отметим, что на ООО «Русские мельницы» работают около 200 человек. Мощность предприятия составляет 1700 тонн в сутки. Пшеничная и ржаная мука, мучные смеси поставляются не только в регионы России.География поставок расширяется, заключены контракты с Китаем, республикой Молдова, Узбекистаном, муку поставляют в страны Ближнего Востока и Африки.

– Улучшения происходят постоянно, вся работа автоматизирована, комбинат выдает очень хорошие объемы, – подчеркнул Любимов. – Хотелось бы, чтобы второй этап тоже реализовался: предприятие хочет построить вторую мельницу фактически такого же объема. Сейчас это сложнее сделать, но все договоренности существуют. Надеюсь, что и с нашей помощью, если понадобится, проект будет реализован, потому что это очень важно».

Николай Любимов призвал рязанцев не скупать продукты в магазинах
Николай Любимов призвал рязанцев не скупать продукты в магазинах
Николай Любимов призвал рязанцев не скупать продукты в магазинах

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